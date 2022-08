Gala der Menschlichkeit: "Sie ist wirklich ein Stern"

Regelmäßig eingeteilt ist sie zu Besuchs- und Begleitdiensten. Aber wenn der neue Spendenaufruf noch rechtzeitig zu den potenziellen Unterstützern raus muss, dann fährt sie zwischendurch in die Zentrale in der Jägerstraße in Wien-Brigittenau, um dort schnell einmal 600 Briefe in die dafür vorgesehenen Kuverts zu schieben. Und wenn ein Fest zu organisieren ist, darf ebenso mit ihr gerechnet werden. Gar nicht zu reden von all den Telefonaten, in denen sie Menschen mit Sorgen ihr Ohr leiht.

„Manchmal weinen wir auch gemeinsam“, sagt die Vertraute der Blinden und Sehschwachen. Dass man ihr öfters ihr Herz ausschüttet, wertet sie auch als einen Vertrauensvorschuss, den sie nicht missbrauchen möchte.

Frau Klaunig schätzt auch „die Herzlichkeit“, mit der ihr regelmäßig für ihren Einsatz gedankt wird. Und sie bewundert das deutlich besser ausgebildete Gehör ihrer Klienten. „Sie hören vieles schneller und deutlicher als ich.“