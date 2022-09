Gala der Menschlichkeit: "Schön, wenn man gebraucht wird"

Drei Geburten hat sie im Krankenwagen erlebt. Also genau genommen hat sie die drei Geburten nicht erlebt, sondern mit ihren helfenden Händen unterstützt.

„Bei der ersten“, erzählt Christa Saliternig, „war ich nicht einmal zwanzig Jahre alt“. Der Fahrer, er war so wie sie als Sanitäter ausgebildet, flehte fast: „Mach bitte du.“

Genau erinnert sie sich auch an den Moment, als sie im Krankenhaus Klagenfurt ein gesundes Baby übergeben konnte: „Da fällt mit einem Mal die ganze Last von dir ab, und du denkst dir nur, dass am Ende Gott sei Dank alles gut ausgegangen ist.“