Die deutsche Youtuberin Kayla Shyx (21) hat nach eigenen Aussagen einen Brief der Anwaltskanzlei von Till Lindemann, dem Sänger der Band Rammstein, erhalten. Shyx, die mit bürgerlichen Namen Kaya Loska heißt, hatte in einem Video vor rund zwei Wochen ihre Erfahrungen in der Rammstein Causa geschildert. Am 4. Juni 2022 wurden sie und ihre Begleitung zu einer von Lindemanns After-Show-Partys eingeladen. Die Situation sei "sehr beängstigend" gewesen.

"Ich habe am Freitag ein Schreiben der Anwaltskanzlei von Herrn Lindemann bekommen“, erzählte Shyx in einer Story auf der Social-Media-App Instagram. "Eine Unterlassungsforderung, ein Unterlassungsschreiben – was heißt, dass die von mir wollen, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr sage, dass ich Aussagen zurückziehe.“