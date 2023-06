Politik fordert Schutzkonzept vor Rammstein-Konzerten in Wien

Nun hat die Affäre um die Rockband Rammstein auch die Politik in Österreich erreicht. ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab hat sich dazu via Twitter zu Wort gemeldet: „Die Videos und Berichte vieler Frauen über sexuelle Gewalt bei Rammstein-Konzerten schockieren und machen mich sehr betroffen. Ich halte die Debatte in Deutschland über Möglichkeiten zum besseren Schutz von Frauen bei den Konzerten für richtig." Die Veranstalter und die Stadt Wien seien „im Hinblick auf die geplanten Rammstein-Konzerte im Juli gefordert, geeignete Schutz-Konzepte zu erstellen.“ Rammstein werden am 26. und 27. Juli im Happel-Stadion erwartet.