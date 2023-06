Sexuelle Übergriffe: Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger lösen breite Debatte aus

Systematisch?

Entzündet hatte sich die Debatte, nachdem eine Besucherin eines Konzerts in Vilnius am 22. Mai, die später auf eine Backstage-Party eingeladen worden war, Fotos von körperlichen Verletzungen gepostet und von einem Erinnerungsaussetzer berichtet hatte. Die Süddeutsche Zeitung setzte mit einem Bericht nach, der auf Basis mehrerer Aussagen, die teilweise eidesstattlich abgegeben wurden, ein regelrechtes „System“ darstellt: Demnach sollen junge Frauen auf Basis ihres Aussehens gezielt ausgewählt worden sein. Sie sollten dem Rammstein-Sänger – abseits „gewöhnlicher“ Aftershow-Partys, bei denen die ganze Band mit Fans feierte – für Sex zur Verfügung stehen. Von Alkohol und Drogen, die den jungen Frauen in Getränke gemischt worden seien, ist die Rede. Auch im Zuge eines Wien-Gigs könnte es laut SZ und einem Zeit im Bild-Bericht zu derartigen Vorkommnissen gekommen sein. Der Veranstalter der aktuellen Rammstein-Tournee, die die Band am 26. und 27. Juli auch nach Wien führen soll, äußerte sich gegenüber der ZIB nicht: Man habe „keinen Einblick in die Causa.“

Bei vielen der vorliegenden Berichte der Betroffenen ist die Frage, wo die Grenzen des Konsenses überschritten wurden, nicht immer klar zu ziehen. Ein Vorwurf der Vergewaltigung wurde gegen Lindemann nicht erhoben, wohl aber, dass er aggressiv reagiert habe, wenn Frauen ihm zu verstehen gaben, keinen Sex zu wollen.