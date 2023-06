Petition gegen Rammstein-Konzert, Wiener Grüne fordern Absage

Die Vorwürfe rund um Rammstein-Lead-Sänger Till Lindemann wiegen schwer: Nach dem Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius am 22. Mai machte die Irin Shelby Lynn über Instagram und Twitter öffentlich, in der Pause des Konzertes in einen Raum unter der Bühne geführt worden zu sein.

Sänger Lindemann habe ihrer Meinung nach erwartet, Sex mit ihr zu haben und aufgebracht reagiert, als sie ablehnte. Sie sei dann in den Backstagebereich zurückgegangen. Später sei sie mit Erinnerungslücken und blauen Flecken am Körper in einem Hotel aufgewacht.

➤ Mehr dazu: Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger lösen breite Debatte aus