2022 wird unser Jahr: Vier Erfolgsgeschichten zum Jahreswechsel

Pessimismus ist out. Wer in Ratgeberliteratur nachschlägt, erfährt dort Dinge wie: „Positives Denken macht erfolgreich“. Oder: „Mit Optimismus kann man seine Ziele erreichen“. Das klingt gut, stimmt aber nicht ganz. Tatsächlich können uns positive Zukunftsgedanken sogar daran hindern, wie Psychologin Gabriele Oettingen in ihrer Forschung herausfand.

Oettingen ist Professorin an der New York University und Universität Hamburg und untersucht seit 20 Jahren, wie sich Zukunftsdenken auf unser Leben auswirkt. Und welche Strategien dazu führen, Ziele zu erreichen. „Wer sich die Zukunft rosig ausmalt, fühlt sich zwar für den Moment wohl. Aber man strengt sich weniger an, die Ziele tatsächlich umzusetzen“, sagt sie zum KURIER.

Von Beruf bis Liebe

Das zeigte sich bei ihren Studien sowohl in Bewerbungsprozessen von Hochschulabsolventen, als auch bei Verliebten, die hofften, mit ihrer Flamme zusammenzukommen. Und sogar bei Patienten nach Hüft-Operationen, wobei jene, die sich in ihren Zukunftsträumereien vorstellen, schnell zu genesen, es in Wirklichkeit dann langsamer taten.

Ein Comeback des Pessimismus also? Nein. Oettingen: „Man sollte Zukunftsträumereien gedachte Realität zur Seite stellen.“ Das heißt, zu identifizieren, welche Hindernisse es auf dem Weg zur Wunscherfüllung gibt. So versteht man, dass man noch nicht angekommen ist und gewinnt die notwendige Energie zu Umsetzung.

Diesen Realismus empfiehlt auch Psychologe Arnd Florack von der Universität Wien. „Ziele erreicht man nicht alleine mit Willenskraft und Durchhaltevermögen. Der Schlüssel ist, sich darauf vorzubereiten, dass es Frustrationen geben wird.“

Hindernis Pandemie?

Was aber, wenn die Hürde eine Pandemie ist? „Äußere Umstände können wir nicht verändern, sondern nur, wie wir damit umgehen“, sagt Oettingen. Es bringe nichts, nur nachzudenken, was wegen der Pandemie nicht gehe. Sondern, welche Wünsche man sich in diesem Rahmen erfüllen kann. „Das sind sicher andere, als vor der Pandemie. Aber auch diese gilt es zu entdecken.“ Wir haben fünf Menschen zu ihren Hoffnungen, Projekten und Zielen befragt. Hier die Porträts.