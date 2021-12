Inspiration: Schnelle und glamouröse Beauty-Looks für Silvester

Biebers Visagistin Nikki Wolff zeigte außerdem eine Alternative zum klassischen schwarzen Eyeliner vor. Sie entschied sich, die braunen Augen der 25-Jährigen mit einem dunkelgrünen Produkt in Szene zu setzen. Wer lieber die Lippen betonen möchte, kann einen bereits vorhandenen roten Lippenstift mal anders auftragen. Beim Trend namens Ombré Lips wird dieser nicht auf der gesamten Lippe, sondern nur am äußeren Rand appliziert und dann mit einem Pinsel nach innen hin verwischt – so entsteht ein sanfter Farbverlauf. Die Augen dürfen hierzu ganz puristisch bleiben (siehe oben).