Wider Willen: Adam Sandler ist am meisten gegoogeltes Modevorbild 2021

Es gibt unzählige Promis, die für stylishe Outfits bekannt sind. Und doch hat es auf Platz 1 der Liste der am meisten gegoogelten Fashion-Ikonen 2021 einer geschafft, dem sein Äußeres wohl nicht weniger egal sein könnte.

Kein anderer Star interessierte die Nutzer der Suchmaschine mehr als Adam Sandler. Was seinen Look auszeichnet? Dass es im Grunde keiner ist. Ob im Privatleben oder bei öffentlichen Auftritten: Der Schauspieler sieht stets so aus, als ob er ein wenig wahllos in den Kleiderschrank gegriffen hätte. Dessen Inhalt besteht vor allem aus T-Shirts mit grafischen Prints, Kapuzenpullovern sowie allerlei bunten Sneakers.

Und natürlich Jogginghosen. Letztere trägt der 55-Jährige sogar regelmäßig auf dem roten Teppich, während sich seine Kollegen von Stylisten in Anzug und weißem Hemd herausputzen lassen. Gemütlichkeit ist für ihn schon immer wichtiger als die Optik gewesen. US-Medien nennen ihn deshalb auch gern King of Comfort, also König der Gemütlichkeit.