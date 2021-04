Comeback: Liebe Männer, holt euer Hawaiihemd hervor

Seitdem hat das Image der Oberteile, bedruckt mit exotischen Blumen und Ozean-Mustern, eine regelrechte Talfahrt hingelegt. Die Sternstunden: 1951 trug der damalige US-Präsident Harry Truman auf dem Cover des Life-Magazins ein Hawaiihemd. 1952 schlüpften Frank Sinatra und Montgomery Clift in „Verdammt in alle Ewigkeit“ in den Bestseller. Legendär auch Elvis Presleys rotes Modell in „Blue Hawaii“ aus dem Jahr 1961.