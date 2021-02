Kein Scherz: Der moderne Mann trägt jetzt (wieder) Schlaghose

In der Mode kommt alles irgendwann zurück: Vom Bauchtascherl über klobige Sneakers bis zu bauchfreien Top feierten in den vergangenen Saisonen zahlreiche Trends ihr (von vielen uerwartetes) Comeback. Während die meisten davon auf die Frauenmode zutreffen, gibt es auch in der Männerwelt so manches überraschende Wiedersehen.

In Sachen Schönheit sorgte die wieder aufgeflammte Liebe zur Dauerwelle für ausgebuchte Termine bei Männerfriseuren (der KURIER berichtete). Nun scheinen die Siebzigerjahre dran zu sein.

Rapper trifft Schlaghose

Immer mehr prominente Männer zeigten sich jüngst mit Schlaghose in der Öffentlichkeit, nachdem jahrelang nicht nur unter Frauen, sondern auch Männern das Hosen-Credo "Je figurbetonter, desto besser" galt. Erstere freuen sich schon seit Längerem über ein wenig mehr Komfort, nachdem ein Revival viele Neunzigerjahre-Trends auch locker und hoch sitzende Jeans wieder auf die modische Bildfläche zurückbeförderte.

Der neue, alte Sieberziger-Look am Mann ist etwas für Mutige. Denn: Wer sich im Jahr 2021 mit Schlag zeigt, muss damit rechnen, Aufmerksamkeit zu erregen. Inspirationen für das passende Styling liefert Sänger Harry Styles, der den Hippie-Stil gleich von Kopf bis Fuß durchzieht.