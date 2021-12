Wien im Flakon: Trend zu Parfums, die von Städten inspiriert sind

Duft der Ferne

Die Verbindung Wiens zum restlichen Österreich stellt Ben Krigler bei „Palais Monarchie 218“ mit Duftkomponenten her, die ein denkbar simples Lebensmittel nachahmen sollen: Milch. „Mit ihr wollte ich die Landwirtschaft aufgreifen“, erklärt der Duft-Experte. Der Weg zurück zum nachmittäglichen Stück Kuchen bleibt nicht weit. „Da Obst hier beim Backen eine große Rolle spielt, findet sich im Parfum auch ein Hauch Birne.“

Das Parfumhaus Krigler reiht sich mit seinem von einer Stadt inspirierten Duft in eine immer längere Reihe von wohlriechenden Huldigungen an Städte ein. Die Traditionsmarke Penhaligon’s erinnert mit seiner neuesten Lancierung „Constantinople“ an das frühere Istanbul, das Label Frau Tonis Parfum entführt mit maritimen Noten nach Hamburg und Byredo-Gründer Ben Gorham schwelgt mit „Mumbai Noise“ in Erinnerungen an seine Indien-Reisen als Kind.