Geschenke für Individualisten: Parfums aus österreichischer Hand

Lauber, der seine Anfänge als sehr herausfordernd beschreibt, „weil mir keiner hierzulande hätte erklären können, wie man die Herstellung eines Parfums angeht“, lässt mittlerweile auch andere Gründer an seinem Wissen teilhaben.

So hat der Wiener kürzlich gemeinsam mit der renommierten Parfümeurin Natalie Feisthauer den niederösterreichischen Winzer Werner Hauser dabei unterstützt, den Duft der Rebblüte einzufangen.

Dass sich heimische Nischenparfums immer größerer Beliebtheit erfreuen, erklärt sich der WienerBlut-Gründer unter anderem durch das stetig wachsende Bedürfnis an Individualität. „Als ich gestartet habe, gab es noch kaum Nischenmarken. Mittlerweile existieren einige Micro Brands, die in diesen Bereich fallen – das ist eine spannende Entwicklung. Kunden interessieren sich zunehmend für die Geschichte hinter einem Duft und dessen Inhaltsstoffe“, weiß Alexander Lauber.

„Es wird nach eigenständigen Konzepten gefragt. Ich glaube, dass der Kunde, der sich nur mit einem schönen TV-Spot zufriedengibt, langsam ausstirbt.“

Österreichische Parfums im Überblick

WienerBlut

Alexander Laubers Label WienerBlut verdankt seinen Namen der 1873 in der Hauptstadt veranstalteten Weltausstellung. Seit 2009 widmet er sich der Neuinterpretation von Düften aus der Kaiserzeit. Sein Ziel: Die Formulierungen sollen flüstern, nicht schreien. Nicht nur bei den Inhaltsstoffen wird Wert auf höchste Qualität gelegt: Die Flakons werden in europäischen Manufakturen hergestellt und per Hand beklebt.

Meckiie

Nach dem Tod ihrer Mutter, die sie ermahnt hatte, Dinge nicht mehr aufzuschieben, sprang Karin Singer ins kalte Wasser: Sie mietete sich in ein Labor ein, um sich an verschiedensten Inhaltsstoffen auszuprobieren. Auch an jenen, die normalerweise nicht in Parfums zu finden sind. „Gin habe ich schon immer geliebt – und seinen Duft. Ich fand es interessant mit Destillaten zu arbeiten“, sagt die ehemalige Unternehmensberaterin. Entstanden sind drei biozertifizierte, in Österreich hergestellte Düfte, die Parfumliebhaber auch anders verwenden können: Die Kreationen machen sich nicht nur auf der Haut gut, sondern auch als Finish im Cocktail.