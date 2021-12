Krebshilfe Burgenland: „Patienten brauchen mehr Unterstützung“

Michaela Klein ist nicht nur Präsidentin der Krebshilfe Burgenland, sondern auch Gynäkologin. „Was ich in der Ordination wahrnehme, ist Angst“, schildert Klein.

Im Vorjahr etwa wurden Vorsorgeuntersuchungen, aus Angst vor Ansteckung mit Covid-19, weniger wahrgenommen und dadurch viele Krebsdiagnosen erst in einem späteren Stadium gestellt. Doch gerade bei Krebs sei ein früher Therapiebeginn wesentlich für den Heilungsverlauf.

Besonders belastend werde es, wenn die verordnete Therapie oder eine geplante Operation nicht durchgeführt werden kann, weil es pandemiebedingt nicht möglich ist. Davon würden derzeit etliche Patienten berichten, die sich an die Krebshilfe wenden.

Sorgen und Ängste

Eine Krebserkrankung per se mache immer Angst. Aber die Ungewissheit, die es durch Corona gebe, verschärfe die Situation noch zusätzlich. Mit der Erkrankung gehe oftmals auch der Verlust finanzieller Mittel einher, der in Zeiten von Corona noch verstärkt werden könne. Dazu komme auch, dass das soziale Gefüge durcheinander gekommen sei. „Gerade diese Stützen, die man sonst bei der Diagnose einer Krebserkrankung hat, können oft sehr wenig in Anspruch genommen werden“, sagt Klein. Auch deshalb, weil man sich fürchte, dass man sich bei einer Chemotherapie vielleicht wo anstecken könnte.

In ihrer Ordination werde viel kontrolliert, um Operationen tunlichst zu vermeiden. Frauen, die sie sonst gewöhnlich zu einer Kürettage schicken würde, lädt die Medizinerin jetzt deshalb öfters zu Kontrolluntersuchungen.

Patientinnen und Patienten seien verunsichert, wenn sie die Mitteilung bekommen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Müsse eine Operation durchgeführt werden, bedeute das oftmals auch eine Wartezeit. „Das könnten manche gut aushalten, andere nicht“, sagt Klein.