Gesundheitspersonal im Burgenland am Rande der Belastungsgrenze

Spannend ist der Vergleich mit der Lage vor rund einem Jahr beziehungsweise zum Frühjahr des heurigen Jahres. Da war die Sieben-Tages-Inzidenz nämlich nur rund halb so hoch wie heute, es gab also viel weniger Infizierte. Allerdings war die Belegung in den Krankenhäusern fast doppelt so hoch. Für die Krages ein Beweis dafür, dass die Impfung vor schweren Verläufen schützt. Das zeigt auch eine andere Zahl: Denn die Patienten auf den burgenländischen Intensivstationen sind zu 60 bis 70 Prozent ungeimpft. Und sie sind auch immer jünger als zu Beginn der Pandemie.

Deshalb appelliert die Krages an die Bevölkerung, sich weiter immunisieren zu lassen. Die Bereitschaft dafür ist im Burgenland ohnehin ungebrochen hoch. 23,3 Prozent der Gesamtbevölkerung haben bereits die dritte Impfung erhalten, das ist wieder der Spitzenplatz im Bundesländervergleich. Und auch an der ersten (75,8 Prozent) und zweiten (69,8 Prozent) Immunisierung ist das Interesse weiter hoch.

"Neun Monate Schutz"

Auch Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) ruft die Bevölkerung dazu auf, sich den dritten Stich zu holen. „Die Impfung ist ohne Anmeldung in sechs Impfzentren an fünf Tagen in der Woche möglich, oder mit Anmeldung bei den impfenden Hausärzten“, so Dunst.