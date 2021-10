Fashion-Trends 2022: Ein modisches Comeback erfordert etwas Mut

War früher wirklich alles besser? Der Binsenweisheit scheint die Modebranche nach eineinhalb Jahren Pandemie mehr denn je abgewinnen zu können. In den vergangenen vier Wochen wurden die neuen Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2022 in den großen Modestädten New York, London, Mailand und Paris präsentiert.

Zum ersten Mal seit langer Zeit luden fast alle Modehäuser wieder zu Liveshows mit Gästen aus aller Welt. Und diese bekamen auffallend viele Kreationen zu sehen, die von früheren Jahrzehnten inspiriert worden sind.

Das Schwelgen in Pre-Corona-Zeiten zog sich durch zahlreiche Kollektionen: Chanel-Chefdesignerin Virginie Viard widmete ihre Präsentation den Achtzigerjahren. Am Rand des Laufstegs durften sich - wie einst üblich - zahlreiche Fotografen versammeln. Sie lichteten die wie wild posierenden Models in Retro-Badeanzügen und klobigen Goldketten ab.