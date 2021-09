Überraschung bei Fashion Week: Carla Bruni ist zurück auf dem Runway

Ihr Mann Nicolas Sarkozy ist soeben wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu unbedingter Haft verurteilt worden, für Carla Bruni jedoch kein Grund sich nicht bei der Pariser Fashion Week in Szene zu setzen: Am Mittwoch lud das Modehaus Balmain zur Präsentation seiner Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 - inklusive einer Reihe an hochkarätigen Neunzigerjahre-Supermodels.

Bruni im Minikleid am Laufsteg

Nachdem sich Bruni zuletzt im Jahr 2018 auf dem Laufsteg für Dolce & Gabbana gezeigt hatte, feierte die 53-Jährige diese Woche eine Art kleines Comeback auf dem Runway. Chefdesigner Olivier Rousteing, der heuer sein zehnjähriges Jubiläum an der Spitze von Balmain feiert, ließ Bruni in einem Minikleid und Stiefeletten laufen.