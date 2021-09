Kate Moss' Tochter Lila trägt Insulinpumpe auf dem Laufsteg

Auch Eltern von betroffenen Typ-1-Kindern feierten Moss dafür, dass sie ihre jungen Kinder repräsentierte. Eine schottische Charity-Organisation lobte das Model ebenso.

Moss äußerte sich im Sommer 2020 erstmals zu ihrer Krankheit. "Ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, dass ich Diabetes habe", sagte sie in einem Interview mit The Kit. "Es ist von außen nicht sichtbar, also weiß es niemand, wenn er dich sieht. Ich habe Typ 1." Die Krankheit äußert sich meist in häufigem Harndrang, starkem Durst und trockener Haut.

In Zukunft würde sie gerne andere Betroffene unterstützen und Awareness schaffen, so Moss. "Es gibt viele Dinge, die ich gerne versuchen würde und wo ich helfen möchte."