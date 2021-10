Capri: Großnichte von Modeschöpfer Givenchy heiratete im Traumkleid

Gabriella Taffin de Givenchy entschied sich - wie soll es auch anders sein - für ein Kleid von Givenchy. In Zusammenarbeit mit dem Design-Team in Paris entstand eine schulterfreie Kreation mit Blumen aus Spitze, einem herzförmigen Ausschnitt sowie einer Schleppe.

"Solange ich mich erinnern kann, wollte ich immer Givenchy an meiner Hochzeit tragen", so Gabriella im Interview. "Ich weiß, dass es das ist, was mein Großonkel Hubert gewollt hätte. Es war für mich sehr bedeutsam, ihn auf diese Weise zu ehren."