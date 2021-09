So sieht es aus, wenn sich Heidi Klum in Jogginghose blicken lässt

Zur cremefarbenen Hose stylte die 48-Jährige den passenden Pullover sowie weiße Sneakers. Einziger Farbtupfer: eine rote Umhängetasche und der farblich passende Steg ihrer Sonnenbrille.

Klum lässt sich regelmäßig außerhalb ihrer eigenen vier Wände in Jogginghosen blicken. Während ihres Aufenthalts in Berlin für Dreharbeiten vergangenes Jahr wurde die gebürtige Deutsche regelmäßig von Paparazzi in Jogginghosen abgelichtet.