Fashion Week: Der coolste Model-Neuzugang ist Steve Jobs' Tochter

Erst wenige Tage zuvor hatte das Nachwuchsmodel einen ganz anderen Erfolg mit ihren über 200.000 Followern geteilt: Eve Jobs zeigt nicht nur vor der Kamera Talent, sondern auch im Sattel. Die passionierte Springreiterin nahm an einem internationalen Turnier in Rom teil, einige Schnappschüsse lud sie hoch. Seit ihrem sechsten Lebensjahr sitzt der Jobs-Spross bereits auf Pferden, gewann seitdem Tausende Euro an Preisgeld. In der Modewelt dürfte es künftig wohl nicht minder erfolgreich für sie laufen.