"Das große Backen": So hat sich Österreich den Sieg geholt

Am schlimmsten war der Zeitdruck: Die beiden Konditoren Natalie Stebbing und Michael Klein fügten 100 Teilchen wie Macarons, Donuts und Tacos in nur dreieinhalb Stunden zu einer meterhohen "Geburtstagstorte" zusammen. So viel Perfektion musste im Finale belohnt werden – das eingespielte Team aus Österreich durfte sich am Sonntag über den Sieg bei der bekannten Sat.1-Show "Das große Backen – die Profis" freuen.

Bis zum Schluss hatten die Sacher-Chef-Pâtissière und ihr ehemaliger Chef in der großen Sacher-Küche heimlich geübt.