Zuckerbäcker verrät Tipps für den perfekten Rhabarber-Kuchen

Rhabarber müsste zwar nicht geschält werden, jedoch erleichtern die holzigen Fasern das Einkochen des Gemüses auch nicht besonders. Rhabarber ist mit 460 mg/ 100 g zudem reich an Oxalsäure – viele kennen diese vom Gefühl "pelzige Zähne" nach dem Verzehr zu haben. Schälen und insbesondere Kochen reduziert den Gehalt um 30 bis 87 Prozent, da lösliche Oxalate ins Kochwasser übergehen: Aus diesem Grund sollte das Kochwasser weggeschüttet und nicht verzehrt werden.

Blüten dürfen vernascht werden, nur Blätter sind wirklich tabu.

Mit zunehmendem Alter der Stiele nimmt der Oxalsäuregehalt zu. In Abhängigkeit von Sorte, Wuchsbedingungen und Pflanzenteile können die Werte erheblich schwanken: "Generell enthalten rote Rhabarberstangen weniger Oxalsäure als die grünen Stangen. Die Blätter sollten jedoch nicht gegessen werden. Es gibt auch einige andere Lebensmittel von denen man nicht rechnen würde, dass sie reich an Oxalsäure sind: Spinat, Süßkartoffeln, Rote Rüben, Erdnüsse, Mandeln, Kakao, Weizenkleie, und da kann es schon sein, dass man auf längere Sicht zu viel zu sich nimmt", so Michaela Knieli von der Umweltberatung.

Belegt ist eine tödliche Vergiftung durch Aufnahme von etwa 6 bis 8 g reiner Oxalsäure aus 500 g Sauerampfer – der ebenso zur Familie der Knöterichgewächsen zählt - in Form einer Suppe. Durch übliche Nahrungsmittelmengen werden bei Rhabarber keine Konzentrationen erreicht, die zu Vergiftungssymptomen führen.

Wenn bei normalen Portionsgrößen keine Vergiftungsgefahr besteht, warum dann aufpassen? "Oxalsäure verringert die Bioverfügbarkeit von Mineralstoffen, besonders von Kalzium, Magnesium und Eisen. Es macht also Sinn, immer Milchprodukte zu oxalsäurereichen Lebensmitteln zu essen, weil Kalzium für die Knochengesundheit in allen Altersgruppen wichtig ist. Auch Frauen, die zu Eisenmangel neigen, sollten weniger davon essen. Menschen mit gastrointestinalen Erkrankungen, die Probleme mit der Aufnahme von Fett haben wie bei Morbus Crohn, chronischer Pankreatitis oder Gallenblasenoperation nehmen zu viel Oxalsäure aus der Nahrung auf und können so leichter von Nierensteinen betroffen sein. Kalziumreiche Lebensmittel zum Rhabarber können auch hier das Risiko für Nierensteine senken", so Knieli.

Also gerne eine große Portion Vanillesauce zum Rhabarberkompott genießen.