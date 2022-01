Wie soll das veredelte Gemüse gegessen werden? "Ich würde die Rüben nicht nochmals erhitzen oder backen, sondern dünn aufschneiden und damit Brot, Pizza oder Flammkuchen nach dem Backen belegen. Auch ein Tartar aus gekochten Rüben mit der Charcuterie angerichtet oder in Kombination mit Kren und Dille kann ich sie mir gut vorstellen."

Der Sohn deutscher Zuckerlmacher möchte im Februar mit der Produktion starten, bekannte Delikatessengeschäfte und Gastronomen wie Jonathan Wittenbrink haben bereits Interesse bekundet. Dieser möchte die Rüben in seinem neuen Restaurant Jola ab März auftischen.

Was noch auf dem Produktionsplan von Marquardt stehen wird: Trockenfleisch, also Beef Jerkey von der Roten Rübe mariniert mit Fenchel und Knoblauch. Offen sind noch die Verpackungsfrage und die Laboranalysen zur Haltbarkeit – der US-Erfinder verspricht, dass seine verschrumpelten Rüben bis zu sechs Wochen haltbar sind. Und dies am besten im Kunststoff-Behälter wie Wurst oder Käse im Kühlschrank.