Alles neu heißt es in Sepp Schellhorns Seehof in Goldegg (Salzburg): Nach dem Abgang seines Küchenchefs setzt der Ex-Politiker und Hotelier mit Jakob Wieland und Luc Liebster auf zwei Mit-Zwanziger in der Küche. Die ersten Kritiken für die Steirereck-Schüler klingen äußerst vielversprechend.