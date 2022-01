Schiffköchin Kirchmair weiß, wie man den perfekten Knödel macht

Schon früh zog es die junge Tirolerin auf die Weltmeere: Als Schiffsköchin schipperte sie bis zum Frühjahr 2020 zwischen karibischen Inseln sowie auf Ost- und Nordsee. Damals brachte die Crew das Kreuzfahrtschiff in Bremerhaven gerade auf Vordermann, die Nachrichten rund um das Coronavirus standen im Hintergrund. Aber die Mutter von Nadine Kirchmair beobachtete beunruhigt die Entwicklungen und bat die Tochter darum, nach Hause zu kommen. Einen Tag vor Österreichs erstem Lockdown trat Kirchmair ihren Heimurlaub an im beschaulichen Berwangertal im Schatten der Zugspitze an: Mit der Zeit wurde ihr langweilig und die Knödel in der Tiefkühltruhe nahmen immer mehr Platz ein. Im Scherz meinten Mutter und Tochter, daraus könne doch ein Geschäft entstehen. Und so war es auch. Also entstand in der verfliesten Waschkuchl ihres Elternhauses eine Knödel-Manufaktur, die Knedlerei.. Freilich legal und streng kontrolliert.

Auf der Skihütte

„Meine Mutter hat schon auf ihrer Skihütte die Klassiker wie Speckknödel oder Kaspressknödel angeboten und die Knödel sind immer wie Sau gegangen. Ich verwende nur Rezepte von ihr, die aus einem Kochbuch aus ihrer Schulzeit stammen, oder Rezepte von meiner Großmutter.“ Allerdings erweiterte die 27-Jährige ihr Repertoire: Unter ihren 19 Sorten in der Hauptsaison finden sich auch vegane und natürlich süße Varianten. „Wir sind gut beschäftigt: Unser Problem ist, dass die Mama und ich die Knödel schneller drehen als der Schockfroster auf minus 31 Grad frieren kann. In der Nebensaison gönne ich mir einen Tag in der Woche für Büroarbeit und Social Media.“ Nach dem Schockfrieren müssen die Knödel übrigens nur noch abgepackt und etikettiert werden: In jedem Stück steckt viel Handarbeit, zudem kommen nur österreichische Zutaten in den Teig. So verarbeitet das Mutter-Tochter-Gespann frische Rinderleber der Fleischerei Kastner in Reutte.