Meghans Kosmetikerin verrät, wie der Glow gelingt

Nicht ohne Massage

Auf keine andere Kundin wird die Promi-Kosmetikerin allerdings so oft angesprochen wie auf Meghan. Sie war es, die der ehemaligen Schauspielerin für ihren Hochzeitstag den berühmten Glow verpasste.

Um die Haut von Markle für den großen Tag in Topform zu bringen, empfahl sie ihr eine zehntägige Ampullenkur, die unter anderem ausgleichendes Vitamin C enthielt. „Am Abend vor der Hochzeit habe ich zusätzlich zu den bereits regelmäßigen Behandlungen noch eine in ihrem Hotelzimmer durchgeführt“, erklärt Chapman.