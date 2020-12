Ein Glow wie bei J.Lo: Warum von Promis entwickelte Kosmetik boomt

Innerhalb von 24 Stunden hatten das Video 12,5 Millionen Menschen gesehen. Jennifer Lopez gewährte auf ihrem Instagram-Account diese Woche einen ersten exklusiven Blick auf ihre Hautpflegelinie. In Interviews sei sie über Jahre hinweg ständig nach dem Geheimnis ihres Teints gefragt worden, deshalb sei es „fast schon eine Verpflichtung gewesen, das alles in eine Tube zu packen“, sagte die Sängerin. Am 1. Jänner erscheinen die ersten Produkte, darunter eine Creme und ein Serum.

Die 51-Jährige reiht sich damit in einen immer größer werdenden Kreis an Promifrauen ein, die in den vergangenen Jahren die Beautybranche aufmischten. 2017 lancierte Rihanna mit großem Erfolg ihre Make-up-Marke Fenty Beauty, die mittlerweile beim Drogerie-Giganten Sephora erhältlich ist. Vergangenes Jahr erweiterte Victoria Beckham äußerst erfolgreich ihr Tätigkeitsfeld um Lidschatten und Seren.