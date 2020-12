Mit Profis aus Wien: Jenke wagt extremes Beauty-Experiment

"Kann ich es schaffen, in drei Monaten 20 Jahre jünger auszusehen?" - mit dieser Frage startete Jenke von Wilmsdorff in sein neuestes Experiment. In den vergangenen Jahren hat der Reporter für seine TV-Show kaum etwas ausgelassen: Er lebte im Gefängnis, als Obdachloser auf der Straße, wurde für einen Monat zum Alkoholiker und ernährte sich wochenlang nur von Fleisch. Für ProSieben stellte sich der 54-Jährige nun jedoch einer ganz besonderen "Herausforderung".

Von Wilmsdorff wollte herausfinden, um wieviele Jahre sich seine Altersuhr zurückdrehen lässt - und dabei den Schönheitswahn der Gesellschaft hinterfragen. Während die eine Gesichtshälfte im Verlauf des Experiments Behandlungen der Kosmetikerin vorbehalten blieb, ging der Reporter bei der anderen mithilfe einer Schönheitschirurgin einen radikalen Weg.

Zwischen Mikrodermabrasion und Laserbehandlung

Verschiedenste Cremen, Masken und Beauty-Tools wie Quartz-Roller sorgten beim 54-Jährigen zwar für ein etwas frischeres Hautbild, kratzen laut ihm "aber nur an der Oberfläche". Es ging weiter mit Behandlungen mit Schneckenschleim und Vogelkot - ebenfalls ohne damit Wunder zu vollbringen.

Im nächsten Schritt wurde von Wilmsdorffs linke Gesichtshälfte wöchentlich mit unterschiedlichsten Treatments von der Kosmetikerin behandelt. Unter anderem kamen dabei Mikrodermabrasion und Ultraschall zum Einsatz.