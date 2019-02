Die dunkle Seite von Instagram: Vom Schönheitswahn zum Suizid

Selbstwahrnehmung

Doch die Social-Media-Welt, in der sich Menschen in digital optimierten Pixeln betrachten, macht auch etwas mit der Wahrnehmung des eigenen Selbst. Wenn sich jemand lieber durch einen Foto-Filter sieht und den Blick in das echte Spiegelbild nicht mehr erträgt, verschwimmen Realität und Wunschbild.

In Klöstern waren Spiegel früher zum Teil verboten, um die Eitelkeit nicht zu fördern. In antiken Kulturen galt der Spiegel als Abbild der Seele des Betrachters, in der griechischen Mythologie wird Dionysos’ Seele sogar von den Titanen in einem Spiegel gefangen. Doch jemandem einen Spiegel vorzuhalten, verliert mit den neuen Technologien an Bedeutung. Galt der Spiegel einst als Symbol der Selbsterkenntnis und der Wahrheit, lässt sich das Bild vom Selbst heute beliebig anpassen und verändern.