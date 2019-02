Foto-Tricks auf Instagram: Wird der Perfektionsdruck zu groß?

Für jedes Problem eine Lösung

Was früher nur Profis vorbehalten war, kann heute jeder. Vor allem junge Menschen nutzen die technischen Möglichkeiten, die ihnen soziale Medien wie Instagram und Snapchat bieten. Schlechtes Hautbild auf dem Selfie? Wird schnell mit einem Weichzeichner unsichtbar gemacht. Die Taille ist nicht schmal genug? Auch für dieses „Problem“ gibt es eine Lösung. Zu groß ist der Druck, nicht dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen, zu groß auch die Angst, einen negativen Kommentar auf ein unperfektes Foto zu bekommen.

„Die meisten Menschen, die sich über soziale Medien darstellen, haben das Bedürfnis, sich besonders positiv gemäß der jeweilig gültigen Ideale zu zeigen“, erklärt Psychologin Regina Stolz. Selbst wer Filter ablehnt, macht meist Dutzende Fotos, bis eines passt.

Kurz: Wer Instagram öffnet, wird fast ausschließlich mit Perfektion konfrontiert. Das Bedürfnis, nur perfekte Fotos von sich zu teilen, wächst. „Über soziale Medien bekommen wir Bilder in hoher Anzahl präsentiert, die sehr selektiv, nachbearbeitet und somit häufig unrealistisch sind“, sagt Stolz. Das könne zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität und der eigenen Körperformen führen. „Über diese mitunter sehr hohe Frequenz, in der diese Art von Bildern wahrgenommen wird, verändert sich die Vorstellung dessen, was normal ist.“