Januhairy: Warum sich Frauen im Jänner nicht rasieren

"Es gibt noch so viel zu tun"

Immer wieder sei sie aber von anderen Menschen für diese Entscheidung kritisiert worden, schreibt Laura auf Instagram. So sei sie beispielsweise immer wieder gefragt worden, warum sie sich nicht mehr rasiere. "Ich habe gemerkt, dass es noch immer so viel zu tun gibt, damit wir wirklich in der Lage sind, andere voll und ganz zu akzeptieren, so wie sie sind“, heißt es weiter unter einem Bild, das die junge Frau mit unrasierten Achselhaaren zeigt.

Diese Erkenntnis brachte Laura schließlich auf die Idee, die Aktion "Januhairy" ins Leben zu rufen. Bei dieser werden Frauen auf Instagram dazu ermutigt, es Laura gleichzutun und ihre Körperbehaarung einen Monat lang einfach wachsen zu lassen. Auch ihre Mutter würde an der Aktion teilnehmen, was für sie eine große Herausforderung sei. Mittlerweile finden sich unter dem Hashtag #Januhairy über 2.291 Beiträge, auf denen sich Frauen mit natürlicher Körperbehaarung zeigen.