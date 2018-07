Rasur-Revolution: Werbung zeigt erstmals echte Haare

"Körperbehaarung. Jeder hat sie." Mit dieser denkbar einfachen Botschaft hat ein US-Konzern eine kleine Revolution eingeleitet. Denn was offensichtlich scheint – nämlich, dass der menschliche Körper überall behaart ist – wird in Hochglanz-Werbungen gut und gerne unter den Tisch gekehrt. Vor allem in an Frauen gerichteten Kampagnen sind Beine und Achseln meist schon seidenglatt, noch bevor der beworbene Rasierer zum Einsatz kommt.

Revolutionär

Der Rasiermarke Billie scheint das ein Dorn im Auge zu sein. Mit der neuen Kampagne "Project Bodyhair" setzt man sich für eine realistischere Darstellung von Körperbehaarung ein. In einem Werbevideo werden Frauen bei der Haarentfernung gefilmt. Neben den Hauptdarstellerinnen spielt auch Körperhaar eine tragende Rolle. In Nahaufnahmen wird gezeigt, wie der Rasierkopf über haarige Achseln, Beine, Zehen und Bäuche gleitet. Die abrasierten Härchen bleiben auf der Klinge zurück.