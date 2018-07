Frau hat sich 4 Jahre nicht rasiert - so reagieren andere

Jeden einzelnen Tag nahm sie sich früher die Zeit, um sämtliche Haare auf Beinen, unter den Achseln und der Bikinizone zu entfernen. Dann beschloss Kristina Lang vor vier Jahren: Sie will nicht mehr. Seitdem hat die Deutsche keinen Rasierer und kein Epiliergerät mehr in die Hand genommen und trägt ihre Körperbehaarung auch in den Sommermonaten mit Miniröcken und trägerlosen Oberteilen stolz zur Schau. RTL Exklusiv lud die junge Frau vergangene Woche dazu ein, die Berlin Fashion Week zu besuchen, und Promis zu befragen, was diese von dem "Wildwuchs" halten.