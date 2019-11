Warum Sie diesen Sommelier kennen müssen

Sie sprechen viel über Lerneifer: Sind Sie jemand, der oft zu den Weingütern fährt?

Ja, jeder Urlaub führt in eine Weinregion, um die Menschen hinter den Weinen kennenzulernen. Positiv: Es handelt sich in der Regel um ganz schöne Regionen. Ich verbringe mit dem Lernen – ob Lesen, Verkostungen oder Besichtigungen – sicher ein bis drei Stunden am Tag.

Die Urlaubssaison ist zwar schon vorbei, aber welchen Tipp haben Sie für unsere Leser?

Derzeit ist Trüffel-Zeit – das Piemont ist also naheliegend. Dort gibt es wunderbare Adressen für gutes Essen und Trinken.

Bitte gleich den nächsten Tipp: Welchen Wein empfehlen Sie für das Weihnachtsfest?

2018 war generell ein durchaus gutes Jahr. Festtage eignen sich immer für Champagner. Vielleicht will man sich ja Ende des Jahres was Gutes gönnen und zum Weihnachtsfest eine gute Flasche öffnen. Jetzt sind die 2008er-Jahrgangs-Champagner auf den Markt gekommen: Sie sind durchwegs großartig und zählen sicher zu den Besten, die in den vergangenen Jahren in der Champagne produziert wurden.

Gerade in den vergangenen Jahren gab es unglaublich viele Trends, angefangen von Terroir bis zu Orange Wines. Welcher Trend ist denn nachhaltig?

Jeder Trend hat einen Einfluss auf die Branche und ich hoffe, dass sich von jedem Trend das Positive niederschlägt. Die Branche hat sich mit Begrifflichkeiten wie Orange Wines und Natural Wines keinen Gefallen getan: Ich weiß nicht, wann wir abgebogen sind, dass eine Bewirtschaftungsart den Weinstil definiert. Und der Gast steigt bei solchen Schubladisierungen und Definitionen aus. Grundsätzlich sind Natural Wines eine wichtige Bewegung: Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Ressourcen – wir arbeiten mit einem Produkt der Natur, hier müssen wir Nachhaltigkeit leben. Dogmen führen selten zu etwas: So viel ich weiß, haben wir keinen Glyphosat-Fanatiker auf der Karte, aber mir ist nicht wichtig, ob jetzt Bio oder biodynamisch auf dem Etikett steht. Der Wein muss gut sein. Ich hoffe, dass wir durch den Wein das Thema Nachhaltigkeit, auch bei Fleisch und Käse, generell besser vermitteln können.

Sie müssen beruflich viel trinken und essen. Wie halten Sie sich fit?

Ich gehe zweimal die Woche laufen und ins Fitnesscenter. Sonst: nicht trinken, sondern spucken.

Tipp: Lesen Sie die Hauben-Ergebnisse kommenden Donnerstag, den 21.11. im KURIER. Bereits Mittwochabend um 20 Uhr finden Sie die aktuellen Bewertungen auf kurier.at/genuss