Das sind die besten Weine Österreichs

Von klassisch-fruchtbetont über körperreich bis zu edelsüße Raritäten und herausragendem österreichischen Sekt. 17 Salon-Sieger sowie zehn auserwählte Tropfen wurden in Wien beim härtesten Weinwettbewerb gekürt.

In einem mehrstufigen Blindverkostungsmarathon wurden die besten Weine aus tausenden Einreichungen ermittelt. In 17 Kategorien geht der beste Wein jeweils als Sieger hervor, zudem ermitteln Fachmagazine, Weinjournalisten und Sommeliers zehn Auserwählte.

Die 17 Sieger

Kategorie: Welschriesling, Burgenland

Kategorie: Grüner Veltliner klassisch, Niederösterreich Veltliner , FUNdament, Weinwurm

klassisch, , FUNdament, Weinwurm Kategorie: Kategorie: Grüner Veltliner kräftig, Kremstal DAC, 2017, Grüner Veltliner , Furth Ried Oberfeld, Alte Reben 1ÖTW, Petra Unger

kräftig, Kremstal DAC, 2017, Grüner , Ried Oberfeld, Alte Reben 1ÖTW, Kategorie: Riesling, Niederösterreich , 2018, Riesling, Zuckriegl

, 2018, Riesling, Zuckriegl Kategorie: Burgundersorten klassisch, Steiermark , 2018, Chardonnay, Deutsch

, 2018, Chardonnay, Deutsch Kategorie: Burgundersorten kräftig, Thermenregion, Reserve, 2017, Chardonnay, Alphart am Mühlbach

Kategorie: Alt-Österreich /autochthone Rebsorten, Wagram, 2017, Roter Veltliner , Ried Mordthal, Josef Fritz

/autochthone Rebsorten, Wagram, 2017, Roter , Ried Mordthal, Kategorie: Sauvignon Blanc, Steiermark , 2018, Sauvignon Blanc, Pfeifer

, 2018, Sauvignon Blanc, Pfeifer Kategorie: Schmeckerte, Wagram, 2017, Traminer, Ried Fuxberg, Nimmervoll

Kategorie: Rotweine frisch und fruchtig, Niederösterreich , 2017, Cuvée, Fürstenberg , Weinbau Haller

, 2017, Cuvée, , Weinbau Haller Kategorie: Zweigelt, Neusiedlersee DAC, Reserve, 2017, Zweigelt, 100 Days, Keringer massiv wine GmbH

Kategorie: St. Laurent & Pinot Noir, Burgenland , 2017, Blauburgunder, The Pinot Noir, Scheiblhofer

& Pinot Noir, , 2017, Blauburgunder, The Pinot Noir, Scheiblhofer Kategorie: Blaufränkisch, Burgenland , 2015, Blaufränkisch, Absalon, Schuller Markus

, 2015, Blaufränkisch, Absalon, Schuller Markus Kategorie: Cuveés & andere Sorten, Niederösterreich , 2016, Cabernet Sauvignon, Exklusiv, Hahn

, 2016, Cabernet Sauvignon, Exklusiv, Hahn Kategorie: Fruchtsüße Weine, Niederösterreich , Auslese, 2018, Traminer, NÖ Landesweingut Retz - Gut Altenberg

, Auslese, 2018, Traminer, NÖ Landesweingut - Gut Kategorie: Edelsüße Weine, Burgenland , TBA, 2017, Scheurebe, Tschida

, TBA, 2017, Scheurebe, Tschida Kategorie: Sekt klassisch, Steiermark , Reserve, 2014, Cuvée, Brut Reserve, Harkamp

Interessierte können alle prämierten 270 Salon-Weine am 26. Juni im Schlossmuseum Linz sowie am 28. Juni im Salzraum in Hall in Tirol verkosten. Die Sieger der "Stockerlplätze" sind persönlich vor Ort und sprechen mit den Besuchern über ihre Weine und geben Einblick in ihre Arbeit. Infos finden Sie hier.