Bitterzarte Zeiten: Wie Sie Ihre Kardone aus dem Garten essen können

Die Große Klette (Arctium lappa) ist eine krautartige Pflanze mit großen, ovalen Blättern. Wie die Kardone ist die Klettenwurzel hübsch anzusehen – die rot-violetten Blütenkörbe blühen im Sommer: "Allerdings ist die Ernte im Hausgarten mühsam, weil die Wurzeln sehr tief liegen – bis zu 1,5 Meter –, zudem ist die Ausbeute gering. Die Ernte muss mit einer Schaufel erfolgen. Ich empfehle, sie im Wald zu sammeln."

Kaspar baut die Pflanze deswegen so gerne an, weil sie in besonders kargen Zeiten wie dem Frühjahr etwas Bissfestes auf den Teller zaubert. "Die Wurzeln können im Spätherbst gegessen werden, die Stängel im Frühling. Der Geschmack der fleischigen Wurzeln ist einzigartig – eine Delikatesse."

Die erdigen Aromen erinnern an Schwarzwurzeln und Topinambur. "Die Aromen befinden sich in der äußersten Schale, deswegen sollte man sie nicht schälen. Ich esse die Wurzeln gerne in Scheiben geschnitten als Topping – so wie man Grammeln essen würde."

Info: Ab 6. November nimmt der Gärtnerhof Ochsenherz neue Mitglieder auf, Infos hier