Warum es so wenige Haselnuss-Plantagen in Österreich gibt

Ein Symbol der Liebe, Unsterblichkeit, Fruchtbarkeit, Magie, des Friedens, Glücks und letztlich des Frühlings – es gibt wenige Nahrungsmittel wie die Haselnuss, die in vergangenen Zeiten fester Teil unserer Bräuche war. Im Alten Rom trugen Friedensverhandler einen Haselzweig in den Händen, in zahlreichen Ländern bewarf man das Brautpaar mit Haselnüssen und noch heute sind Wünschelruten Haselzweige.

Der niederösterreichische Landwirt Christoph Böckl kannte all diese Geschichten, deswegen entschloss er sich im Jahr 2015 aber nicht zum erwerbsmäßigen Anbau. Wie viele Landwirte war er auf der Suche nach einer neuen Idee, die sich auch nach Jahrzehnten rechnen sollte. Und damals gab es bereits die ersten erfolgreichen Versuche in Niederösterreich, Haselnüsse anzubauen.