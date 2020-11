Warum wir Walnüsse nicht im Garten vergammeln lassen sollten

Bei uns findet man die Walnuss in kultivierter Form vor allem in Niederösterreich, dem Burgenland und Oberösterreich auf Bauernhöfen oder in Gärten sowie in wilder Form in Auwäldern wie an der Donau und der Enns. Wer bereits mit dem großen Weihnachtsbacken begonnen hat, wird erstaunt feststellen, dass es in heimischen Supermärkten keine Walnüsse aus Österreich gibt.

Laut Statistik Austria wurden vergangenes Jahr lediglich 169 Hektar erwerbsmäßig angebaut und 273 Tonnen Walnüsse geerntet. Auf Streuobstwiesen wurden deutlich mehr, nämlich 2.812 Tonnen Walnüsse, geerntet. Diese Mengen decken bei Weitem nicht den heimischen Bedarf ab: Im Winter kaufen die Österreicher in Supermärkten daher Nüsse aus Moldawien, Rumänien oder China.