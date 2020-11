Kürbis – die größte Beere der Welt

Einer der weltbesten Köche ist schuld daran, dass die kürbis-verrückten Amerikaner einen neuen Star haben. Dan Barber lud einen Botaniker der Cornell University in seine Küche nach „Stone Barns“ in Pocantico Hills ein – er wünschte sich einen „besseren“ Butternuss-Kürbis. Zwei Jahre später und ganz ohne Gentechnik schwärmen Gourmets von der neugezüchteten Sorte Honeynut: eine süß-aromatische Kreuzung aus Butternuss und Buttercup. Von der neuen Kürbis-Sorte, die so groß wie eine Hand ist, hat Franz Hascher bereits gehört. Der Kürbis-Bauer aus St. Andrä-Wördern baut mit seiner Familie 400 Sorten an: „Das Wetter war heuer nicht ideal: Im Frühjahr zu trocken und von Sommer bis Herbst war es zu nass und zu kühl.“

Weil die Ernte bei den sogenannten Halloween-Kürbissen schlecht ausfiel und das Gemüse empfindlich ist, läutete das Telefon des Landwirtes täglich: „Halloween-Kürbisse zeichnen sich durch eine weichere Schale aus, dadurch kann man sie leicht schnitzen. Zwar lassen sie sich auch verkochen, aber es gibt viel bessere Speisekürbisse im Winter. Wir stellen am Hof Sorten aus: Die Kunden können sie im Freien ohne Ansteckungsgefahr begutachten.“

Zu den beliebtesten Winter-Kürbissen zählt hierzulande der Hokkaido, dessen Marktanteil mittlerweile bei 75 Prozent liegt. Die Nachfrage wächst von Jahr zu Jahr, die Ernte der kleinen, leuchtend-orangen Exemplare verlief heuer gut. „Generell hat sich der Kürbis zu einem Grundnahrungsmittel ähnlich der Kartoffel entwickelt. Kürbisse geben Kraft und eignen sich für die vegane Zubereitung besonders gut.“ So einfach die Zubereitung, so arbeitsintensiv gestaltet sich die Ernte. Da die Schale nicht verletzt werden darf, erfolgt das Einbringen und Waschen per Hand – auch in der kalten Jahreszeit.

Die Saison der Sommerkürbisse endete Anfang Juli – Winterkürbisse liegen bis zur Vollreife am Feld, das ist bei milden Temperaturen bis in den Dezember hinein möglich. Hascher hat die heurige Saison mit Allerheiligen beendet, die letzten Winterkürbisse werden bis Ende Dezember gelagert. Abhängig von der Sorte sind Kürbisse bis zu sechs Monate lang lagerfähig.