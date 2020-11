Saumäßig guter Koch: Max Stiegl ist Koch des Jahres

Kindheit

Max Stiegl wird am 13.4.1980 in Koper geboren. Die Eltern verlassen mit den Söhnen Slowenien Richtung Österreich: Der ältere Sohn Max steigt 1988 in die 4. Volkssschulklasse ein.

Karriere

Die Lehre absolviert er im Gasthof „Abfalter“ in Salzburg. Mit 21 Jahren bekommt Stiegl im „Inamera“ in Rust als damals weltweit jüngster Koch einen Michelin-Stern verliehen. Mai 2006 eröffnet Stiegl das Gut Purbach in einem ehemaligen Lesehof. Mit Lebensgefährtin Sabine Kummer und den Söhnen Luis Max (8), Moritz Elija (6) und Felix Jascha (3) bewohnt er das alte Mesnerhaus von Purbach am Neusiedler See.