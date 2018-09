Koch des Jahres: Benjamim Parth aus Tirol

Heute schätzt er zudem die Meinung seiner Lebensgefährtin Sarah Falch sehr. Die selbst als Sommelière mehrfach ausgezeichnete Service-Leiterin im Restaurant Stüva hat Verständnis für seine Leidenschaft. „Es ist schon schwierig mit mir. Ich bin ein Workaholic. Sie versteht das.“

Benjamin Parth

Stationen

Geboren am 27. Juli 1988 in Zams, Tirol. Seine Lehre absolviert er in der Residenz Heinz Winkler in Aschau am Chiemsee (D). Weitere Stationen u. a. bei Sven Elversfeld (Aqua in Wolfsburg), Christian Plumail (Restaurant L’Univers, Nizza) und L’Auberge de l’Ill bei Marc Haeberlin in Illhaeusern (F).

Restaurant

Seit November 2008 Küchenchef im Gourmetrestaurant Stüva im Hotel Yscla, Ischgl. Seither immer wieder hohe Auszeichnungen von namhaften Guides wie Gault& Millau, Guide A la Carte oder Falstaff. www.yscla.at