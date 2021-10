Eine Mischung aus Banane und Gurke erobert Österreich

"Das kann ein ganz schönes Gestrüpp, ein richtiges Dschungelgewächs werden. Im Herbst welken die Blätter und verfärben sich, aber das ist der Frucht egal. In der Wachstumsphase ist die Pflanze etwas aufwendig, aber ich sammle noch Erfahrungen. So bin ich darauf gekommen, dass es den Pflanzen besser geht und die Erntemengen höher sind, wenn ich sie mit größeren Abständen in den Reihen pflanze."

Der burgenländische Landwirt fällt immer wieder mit Experimenten auf, so baut er die mexikanische Yambohne an oder versuchte sich an Eukalyptus. "Schon vor 25 Jahren habe ich Freunde gebeten, Samen aus den Urlauben mitzubringen. Wie es mit der Kiwano weitergeht, weiß ich noch nicht. Solche Entscheidungen hängen von Projektförderungen ab, aber ich kann mir vorstellen, dass ich sie 2022 auf der doppelten Fläche anbaue."