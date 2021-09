Das Ende des Bienensterben und der Boom der Imkerei

Honig ist eines der am häufigsten gefälschten Lebensmittel weltweit. Zwar warnt Hetzenauer vor dem Kauf auf bekannten Online-Plattformen, da Honig oftmals in Ländern wie China mit Reissirup gepanscht wird, aber: "Wenn ich den Honig in meiner Umgebung kaufe, bin ich relativ sicher, dass ich einen echten, unverfälschten Honig erhalte. Da hilft uns auch die Kleinstrukturiertheit. Nebenbei unterstütze ich dadurch die Imkerei in Österreich."

Vor einem Jahr fand eine lebhafte Diskussion unter heimischen Lebensmittelkontrollorinnen und -kontrolloren statt, welches Lebensmittel in einer Geheimaktion unter die Lupe genommen werden soll. Auf Initiative von Europol schwirrten schließlich eingeweihte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wiener Marktamts in Supermärkte aus und "beschlagnahmten" 20 Gläser Bienengold.

Die Ergebnisse wurden im Sommer präsentiert: Bei zwei Proben handelte es sich um gepanschten Honig, beide wiesen laut Analysen einen Fremdzuckeranteil und falsche Herkunftsangaben auf – Türkei und Kreta.

"Daraufhin haben wir dann weitere Proben von anderen Chargen gezogen, hier fanden wir wieder Fremdzucker. Generell ist es bei solchen internationalen Operationen sinnvoll, dass nicht der Produzent zuerst kontrolliert wird. Betrug kann auch am Produktionsweg stattfinden", erklärt Lebensmittelkontrollor Alexander Hengl vom Wiener Marktamt.

Honig ist hierzulande ein gut überprüftes Lebensmittel – rund 500 Proben werden jährlich genommen. "Die Qualität ist sehr hoch: Österreich ist für die internationale Betrugsszene weniger interessant, weil wir kleine Abnahmemengen haben." Die Eigenversorgung ist mit 44 Prozent recht hoch.