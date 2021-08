Die Winzertochter entschied sich für unfiltrierte Weine: „Ich bin kein Fan vom Ausdruck Natural Wines: Es ist ja auch keine Chemie in unseren anderen Weinen drinnen – wir schönen kaum. Ich spreche lieber davon, dass ich keine klassischen Produktionsmethoden anwende.“

Wie es weitergehen soll? Im Herbst startet die junge Winzerin ihr Önologie-Studium im renommierten deutschen Geisenheim. „Es gibt dort einen recht guten Frauenanteil unter den Studierenden, auch Professorinnen, nicht wie vor 20 Jahren.“ Falls sie mal Unterstützung braucht, muss sie nur in ihrer Heimat um Hilfe fragen: „Wir sind fast nur Mädels in der nächsten Generation in Carnuntum. Wir tauschen uns über Wein und das Leben aus.“