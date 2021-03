Warum Kaffee aus Lupinen, Löwenzahn und Dinkel Zeitgeist ist

Getränke aus Pflanzenteilen kannten schon die Alten Babylonier und Ägypter. Die ersten Fabriken aus Zichorien entstanden in Deutschland bereits Ende des 18. Jahrhunderts. Kaffeeersatz aus Zichorien, Getreidearten und Feigen waren auch in Österreich in mageren Zeiten weit verbreitet. Hierzulande galt Linz mit der Feigenkaffeefabrik Titze und einer Zichorien-Kaffeesurrogat-Fabrik im 19. Jahrhundert als Hauptstadt für Kaffeeersatz.

"Anders in Deutschland, da war Kaffee aus Lupinen ein großes Thema: In Ost-Deutschland gab es große Röstereien. Erst nach dem 2. Weltkrieg und weil der Import-Kaffee immer billiger wurde, geriet die Lupine in Vergessenheit. Auch weil sie von Eiweißpflanzen wie Soja, die ertragreicher sind, als Futterpflanze verdrängt wurde."