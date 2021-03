Top 5 Pasta-Manufakturen: Hier gibt es selbstgemachtes Soulfood

Caroline Leitgeb krendelt Kasnudeln in Friesach und versendet österreichweit: Verpackt werden sie mit einer ökologisch abbaubaren Hanfisolierung sowie mit Kühlakkus auf Wasserbasis. Bei einem Bestellwert zwischen 30 und 60 Euro fallen Versandgebühren von 3,90 Euro an.

www.kasnudl.com

Frische Pasta, 3491 Strass

Doris Wasserburger füllt heimische Zutaten wie Blutwurst und Äpfel oder Lauch und Speck in ihre Ravioli aus Hartweizengrieß. Erhältlich am Markt in Krems und am Markt in Langenlois. Nach Voranmeldung auch in ihrer kleinen Manufaktur abholbar.

www.frischepasta.at

Pastamacher, 4020 Linz

Im Februar eröffnete das Vater-Tochter-Gespann Dietmar Öller und Melanie Heizinger am Linzer Südbahnhofmarkt ein Geschäft für ihre Sugos und frische Pasta. Zu Mittag gibt es eine eigene Take-away-Speisekarte. Kostenloser Versand ab 39 Euro.

www.diepastamacher.at