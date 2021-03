Wie die Rezepte einer italienischen Nonna in Tirol begeistern

Die Familiengeschichte beginnt in den 1930er-Jahren, als Eliana auf einem Bauernhof in Maniago im italienischen Friaul-Julisch Venetien aufwächst. Mutter und Großmutter verkochen stets die eigenen Zutaten vom Feld und Garten sowie jene Lebensmittel, die mit Nachbarn getauscht werden konnten. Um Arbeit zu finden, geht die junge Frau zuerst nach Rom, dann in die Schweiz, um dort als Kellnerin und in der Küche zu arbeiten.

In der Schweiz verliebt sich Eliana in ihren Kollegen Osvaldo, gemeinsam gehen sie zurück in Elianas Heimat und eröffnen ihre Locanda Calda – 25 Jahre lang walken sie täglich Nudelteig aus und köcheln stundenlang ihre Sughi ein. Vier Kinder und zahlreiche Enkelkinder komplettieren das Familienglück. Jetzt könnte die Geschichte enden, tut sie aber nicht.