So machen Profis das perfekte (Vegan) Butter Chicken

Zudem sei indisches Curry wie Gulasch: „Das beste Curry ist das von gestern.“ Im Kühlschrank bleibt es vier bis fünf Tage frisch. Für eine Entfaltung der Aromen ist es wichtig, dass die Gewürze angeröstet werden. Das Soulfood lasse sich einfach variieren: "Als Basis eignet sich Paradeiser-Passata, das man gut im Vorratsschrank lagern kann."

Simona liebt Wintergemüse, derzeit kommen Rüben, Sellerie und Pastinaken in den Topf. "Schnell zubereitet ist ein Curry aus Erdäpfeln, Karfiol und Kichererbsen." Wer ein Curry für die ganze Woche vorkochen will, muss nur die Basis am Sonntag vorkochen und kann diese portionsweise einfrieren. Die Basis eignet sich sowohl für vegane Currys als auch für Versionen mit Fleisch: So bereiten sie gerne ihr veganes Butter Chicken mit Karfiol zu, allerdings gelingt dieses auch, wenn man das Hühnerfleisch in der Joghurt-Marinade einlegt.