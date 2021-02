Neues Restaurant Augora: Hier wird Edelschimmel verkauft

In einem kleinen, unscheinbaren Kasten lagern die Sporen des Wunderpilzes. Eine der Schubladen ist mit Styropor verkleidet, darin liegt eine Heizmatte für ein Terrarium. Der Hefepilz Aspergillus flavus var. oryzae – besser bekannt unter seinem japanischen Namen Nihon Kōjikabi – darf hier auf Reiskörnern sein sporenreiches Dasein fristen. Luftfeuchtigkeit hat Koji (so die Kurzform) besonders gerne: Wenn er sich so richtig wohlfühlt, breitet er sich rasend schnell über die Fleischstücke aus: Nach 48 Stunden sehen die Karreestücke wie flach gedrückte Schneebälle aus.